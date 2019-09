- Parlamentet samles onsdag klokken 11.30 (klokken 12:30 dansk tid), siger parlamentsformand John Bercow.

- Parlamentet samles onsdag klokken 11.30 (klokken 12:30 dansk tid), siger Bercow, efter at den britiske højesteret har kendt premierminister Boris Johnsons suspendering af parlamentet for ulovlig.

- Jeg har givet de forskellige instanser i parlamentet instrukser om, at de skal forberede en parlamentssamling midt på dagen i morgen, fastslår Bercow.

Han tilføjer, at parlamentet er indbegrebet af demokratiet, og at det må samles uden nogen udsættelser.

Samtidig siger formanden for parlaments overhus, Norman Fowler, at det er hans forståelse, at "overhuset samles hurtigst muligt".

Lederen af arbejderpartiet Labour, Jeremy Corbyn, siger, at Johnsons beslutning om at suspendere parlamentet var "et udtryk for foragt over for demokratiet og et magtmisbrug".

Han tilføjer, at han vil bede parlamentsformanden om en samling hurtigt, så der kan stilles krav til premierministeren om at overholde lovene og få ham til at anerkende parlamentets betydning.

Corbyn, som tirsdag deltog i Labours årlige partikongres i Brighton, tilføjer, at Johnson bør overveje at trække sig.

Corbyn fremrykkede på grund af den nye situation i London sin hovedtale på partikongressen til tirsdag eftermiddag.

Aktivisten og forretningskvinden Gina Miller, som havde rejst den ene af de to ankesager omkring parlamentet i højesteret, siger, at domstolens kendelse tirsdag bekræfter, at den britiske nation er et retssamfund, og at ingen - end ikke premierministeren - er hævet over loven.

Den tidligere konservative premierminister John Major siger, at Johnson bør undskylde over for parlamentet, og han siger, at ingen premierminister nogensinde skal behandle parlamentet på den måde igen.

Lederen af Det Skotske Nationalparti, Nicola Sturgeon, siger også, at Johnson bør gå af, da landets højesteret har sagt, at han har handlet ulovligt.

- Hvis premierministeren ikke er parat til at handle anstændigt og ærefuldt, så bør parlamentet tvinge ham til at gå, siger hun.

/ritzau/AFP