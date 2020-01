Parlamentarikerne i Londong tager tirsdag hul på en tre dages debat om lovgrundlag for Johnsons brexit-aftale.

Briterne bevæger sig et skridt nærmere en historisk udtræden fra EU ved parlamentets samling tirsdag, hvor premierminister Boris Johnson kan lægge sin brexit-aftale frem med visheden om, at han har et klart flertal bag sig.

Parlamentarikerne tager tirsdag hul på en tre dage lang debat om lovgrundlaget for Johnsons skilsmisseaftale.

Det ventes at ske uden større dramatik, da det britiske Underhus op til jul støttede Johnsons brexitaftale. 358 stemte for den, mens 234 stemte imod.

Dermed kom premierministeren ét skridt nærmere på at opfylde sit løfte om at få "brexit gennemført" senest 31. januar 2020.

Men selv om briterne formelt forlader unionen til den tid, så vil de stadig være tilknyttet EU, mens der forhandles om en handelsaftale.

Forventningerne om forholdsvis udramatiske samlinger i parlamentet har været med til at forstærke parlamentets fokus på den optrappede konflikt mellem USA og Iran.

Brexit har domineret britisk politik de seneste fire år, og en embedsmand, der ønsker anonymitet, siger tirsdag til AFP, at selve ordet "brexit" nu vil blive tabubelagt i den britiske regering.

- Ingen vil høre det ord fra min mund efter 31. januar, siger regeringskilden.

Johnson og hans team er fast besluttet på at gå videre med andre politiske sager, hedder det.

Ordet 'brexit' skal derfor bruges så lidt som muligt.

I sin juletale til den britiske befolkning undgik Johnson også ordet helt og holdent - omend han nævnte det i sin nytårstal - men kun kort.

/ritzau/AFP