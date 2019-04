Parlamentet godkender forslag, der giver magt til at ændre Mays anmodning om at udsætte brexit til 30. juni.

Det britiske Underhus har kort før midnat til tirsdag godkendt et lovforslag, der har til formål at tvinge premierminister Theresa May til at udskyde brexit.

Det sker for at undgå, at briterne forlader EU uden en aftale fredag 12. april.

Den nye lovgivning giver parlamentet magt til at granske og endda ændre Mays anmodning til EU om at udsætte brexit til 30. juni.

Lovforslaget ventes at blive godkendt af dronning Elizabeth inden for kort tid.

/ritzau/Reuters