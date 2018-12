Et britisk-portugisisk nynazistisk par, der har kaldt deres søn Adolf som en hyldest til Adolf Hitler, er blevet idømt fængselsstraf, fordi de tilhørte en terroristgruppe.

Den 22-årige Adam Thomas er tidligere blevet fotograferet med sin lille søn iklædt Ku Klux Klan-tøj.

Hans partner, den 38-årige Claudia Patatas, mener, 'at alle jøder skal henrettes', fortalte de retten i Birmingham. Det skriver avisen The Guardian.

Straffen til Adam Thomas var på seks et halvt år, mens hans portugisiske partner Claudia Patatas fik fem års fængsel.

Her holder Adam Thomas - iklædt fuld uniformering som Ku Klux Klan-medlem - sin som Adolf. Foto: West Midlands police / PA Vis mere Her holder Adam Thomas - iklædt fuld uniformering som Ku Klux Klan-medlem - sin som Adolf. Foto: West Midlands police / PA

Dommer Melbourne Inman sagde, at parret havde en lang række voldelige og racistiske meninger på samvittigheden.

Parret, der kommer fra byen Banbury i Oxfordshire, hold hinanden i hånden og græd, da de modtog deres dom. Det skriver avisen New York Post.

De blev dømt sammen med fire andre personer for at være medlemmer af den ultra-højreorienterede organisation National Action. Den blev gjort ulovlig i 2016.

Dommeren fortalte parret:

»I handlede sammen i alt, hvad I tænkte, sagde og gjorde, i at navngive jeres søn og de forurolignede fotografier af jeres søn sammen med symboler for nazisme og Ku Klux Klan.«

Et swastika-motiv, fundet på væggen i parrets hjem. Foto: West Midlands police / PA Vis mere Et swastika-motiv, fundet på væggen i parrets hjem. Foto: West Midlands police / PA

Parrets nære ven, den 28-årige Darren Fletcher, som havde lært sin datter at hilse på nazimanér, blev idømt fem års fængsel tirsdag.

Den 27-årige Daniel Bogunovic, der er et ledende medlem af National Actions afdeling i Midland, fik seks år og fire måneders fængsel.

Joel Wilmore, 24 år, og Nathan Pryke, på 26 år, der beskrives som gruppens sikkerhedsvagter, blev idømt henholdsvis fem år og ti måneders og fem år og fem måneders fængsel.

Juryen fik fortalt, at Adam Thomas og Claudia Patatas så sent som i sidste uge navngav deres fælles barn Adolf.

Patatas fortalte et andet medlem af National Action, at 'alle jøder skal aflives', mens Thomas engang havde fortalt sin partner, at 'alle ikke-hvide mennesker er intolerante'.

Adam Thomas blev også fundet skyldig i at have en terrorist-manual, 'The Anarchist's Cookbook'.

Den indeholder opskrifter på 'levedygtige' bomber.