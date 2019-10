Et britisk par brugte 80.000 kroner på at leje en luksus-lejlighed på den spanske ferieø Ibiza, hvor de skulle på to ugers ferie sammen med deres to hunde.

Parret, Ian og Denise Feltham, lejede lejligheden gennem udlejningstjenesten Airbnb.

Der var tale om en VIP penthouse-lejlighed med både tyrkisk bad, boblebad og en marmordækket terrasse inkluderet.

Problemet med lejligheden var bare, at den ikke eksisterede, og parret var derfor blevet snydt på det groveste af udlejeren. Det skriver CNN.

Vis dette opslag på Instagram Best location in Marina Ibiza, walking distance to the best bars and restaurants on the island #lasboas #luxuryrentals #ibiza2017 #summer2017 #luxurylifestyle #luxurylife #luxuryapartments #vacationhome #lasboasibiza Et opslag delt af Las Boas Resort Ibiza (@lasboasibiza) den 15. Jan, 2017 kl. 1.25 PST

Lejligheden, som parret blev præsenteret for, var en lejlighed fra Las Boas Resortet, der indeholder omkring 40 lejligheder på Ibiza.

Maria Cala, der ejer en af lejlighederne, siger, at lejligheden ikke findes, og det er sikkert, fordi det tyrkiske bad er en del af resortet.

Et par dage inden afrejsen prøvede Ian Feltham at undersøge lejligheden, fordi han syntes, det virkede for godt til at være sandt. Men da han bare fik nogle telefonnumre på nogle ansatte fra Airbnb, så valgte parret at tage afsted.

En kommunikationsmedarbejder fra Airbnb siger, at de undersøger situationen, og at de har undskyldt overfor parret samtidig med, at de har betalt de 80.000 kroner tilbage til dem.