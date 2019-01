Premierminister Theresa May er ikke ene om at være i strid modvind efter sit historiske nederlag i brexit-afstemningen. Også oppositionsleder Jeremy Corbyn får drøje hug for sin håndtering af krisen.

Endda internt i sit eget parti. Det skyldes, at Corbyn afviser at forhandle med May om en ny, bredere brexit-aftale, før han får et bestemt krav opfyldt.

Umiddelbart efter at May onsdag havde overlevet en mistillidsafstemning, som Corbyn selv var hovedarkitekten bag, i det britiske parlament, rakte hun hånden frem til alle partierne i bestræbelserne på at nå til enighed om, hvad en ny skilsmisseaftale med EU skal indeholde - og ikke indeholde.

Men Corbyn vil have May til at garantere, at brexit uden en aftale med EU ikke er en mulighed, før han vil sætte sig ved forhandlingsbordet. Det skaber både undren og forargelse.

»Enhver mulighed for at få indflydelse på brexit-aftalen skal opsøges, så selvfølgelig burde vi mødes med premierministeren, også selvom det eneste, vi måske ville få ud af det, er tid til at overbevise hende om at folkets stemme skal høres,« siger Chris Leslie, som er medlem af parlamentet for Labour til Daily Mail.

Et medlem af Theresa Mays konservative parti gik skridtet videre og lancerede et hårdt angreb mod Labour-lederen.

'Jeremy Corbyn har mødtes med terrorister over hele verden, tilsyneladende for at opnå fred og uden betingelser. Men vil han sætte sig sammen med Storbritanniens premierminister for at tackle den største konstitutionelle udfordring i vores tid uden betingelser? Nej,' skriver James Heappey, som er konservativt medlem af parlamentet, på Twitter.

Han henviser sandsynligvis til en fredskonference i 2012, hvor Corbyn ifølge Daily Telegraph deltog sammen med flere højtstående medlemmer af den palæstinensiske organisation Hamas', blandt andre Husam Badran, som er fængslet for involvering i terrorvirksomhed.

Jeremy Corbyn has sat down with terrorists around the world apparently in pursuit of peace & always without preconditions.



But will he sit down with the Prime Minister of the United Kingdom to tackle biggest constitutional challenge of our time without preconditions?



Errr, no. — James Heappey MP (@JSHeappey) 16. januar 2019

Også Theresa May kom med noget af en stikpille til sin politiske modstander, da hun holdt en kort tv-tale efter at have overlevet mistillidsafstemningen onsdag aften.

»Det er tid til at lægge egne interesser til side,« sagde Theresa May med en uudtalt, men ret klar hentydning til netop Corbyn.

Den hårdt prøvede premierminister slog i talen fast, at hun vil levere brexit, idet det er det britiske folks ønske, som det kom til udtryk i folkeafstemningen i 2016.

Derfor vil May de kommende dage føre samtaler med andre grupper af »konstruktive parlamentarikere,« som hun formulerede det.

Theresa May under sin tale i Downing Street efter at hun og regeringen havde vundet mistillidsafstemningen i parlamentet. Foto: NEIL HALL/EPA Vis mere Theresa May under sin tale i Downing Street efter at hun og regeringen havde vundet mistillidsafstemningen i parlamentet. Foto: NEIL HALL/EPA

»Jeg er skuffet over, at lederen af Labour ikke er villig til at forhandle, men vores dør står åben,« fortsatte premierministeren.

Overfor Metro understreger Jeremy Corbyns talsmand, at oppositionslederens krav stadig står ved magt, trods den massive kritik.

»Hvis der skal være nogen form for meningsfuld diskussion om at bryde brexit-dødvandet, kræver det indledningsvis, at ingen aftale (med EU, red.) tages af bordet,« siger talsmanden og fortsætter:

»Truslen om at forlade EU uden en aftale, som i givet fald vil påvirke millioner af menneskers levestandard, mens tiden (for at nå frem til en aftale, red.) er ved at løbe ud, er afpresning.«