Det ser ud til at blive svært for Boris Johnson at få ny brexitaftale stemt igennem i hjemlandet.

Blot få minutter efter offentliggørelsen af et forslag til en ny brexitaftale bliver aftalen blankt afvist af den britiske opposition.

Labours oppositionsleder, Jeremy Corbyn, mener således, at premierminister Boris Johnson har landet en aftale, der er endnu ringere end den aftale, som blev afvist i det britiske parlament under ekspremierminister Theresa May.

- Så vidt vi ved, så er Johnsons aftale værre end Theresa Mays. Aftalen sælger ud af vores rettigheder, vores beskyttelse og vores sundhedssystem.

- Det bringer ikke landet sammen og bør afvises, skriver Corbyn på Twitter.

Samtidig siger den britiske regerings nordirske støtteparti, DUP, at partiet fastholder en tidligere udmelding om at sige nej til aftalen.

Et forslag til en ny aftale mellem EU og Storbritannien blev præsenteret af EU's brexitforhandler, Michel Barnier, torsdag middag i Bruxelles.

Hos det britiske parti Liberaldemokraterne, der kæmper for helt at aflyse brexit, møder den nye aftale hård kritik.

- Boris Johnsons aftale vil skade vores økonomi, vores offentlige tjenester og vores miljø, siger Liberaldemokraternes leder, Jo Swinson, ifølge Sky News.

Også Nicola Sturgeon, leder af Det Skotske Nationalparti (SNP), afviser, at man vil stemme for den nye aftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oppositionens klare afvisning af den nye aftale betyder, at det kan blive meget svært for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at få den stemt igennem i det britiske parlament.

Storbritannien vedtog i begyndelsen af september en lov, der pålægger Boris Johnson at bede EU om udsættelse af brexit, hvis ikke det britiske parlament senest lørdag 19. oktober har godkendt en skilsmisseaftale med EU.

/ritzau/