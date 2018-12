Labour-leder Jeremy Corbyn mener ikke, at Theresa May opnåede noget som helst i sidste uges samtaler med EU.

Det har ikke ændret noget som helst, at den britiske premierminister, Theresa May, ved et EU-topmøde i sidste holdt samtaler med EU-ledere.

Det siger lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn.

- En ansvarlig premierminister ville have ladet Underhuset stemme om aftalen i denne uge. Vi befinder os i en konstitutionel krise, og May er arkitekten bag den, siger Corbyn i det britiske parlament mandag.

May forsøgte i sine samtaler i EU at sikre sig nye forsikringer i forhold til et af brexitaftalens helt store stridspunkter: den såkaldte bagstopper.

Ifølge Corbyn opnåede May "ingenting" ved EU-topmødet.

Corbyn var den første mand, der fik ordet, efter at May klokken 16.30 fremlagde resultaterne af sine samtaler med EU-lederne.

- Der er ingen logisk forklaring på forsinkelsen (af afstemningen, red.), andet end at premierministeren har taget regeringen til et nyt niveau af kaos, lyder det fra Jeremy Corbyn.

Også Labour-politikeren Hillary Benn kritiserer mandag Theresa May.

- Premierministeren tog til EU-topmødet for at sikre sig juridiske forsikringer. Men kun fik ikke nogen, siger han.

May udskød i sidste uge afstemningen om den brexitaftale, hun har forhandlet sig frem til med EU.

Afstemningen skal i stedet holdes i tredje uge i januar, siger hun mandag.

