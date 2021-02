Kun fjerde kvartal med et lille plus forhindrer, at briterne havner i recession. Virus og brexit spiller ind.

Den britiske økonomi skrumpede i 2020 med 9,9 procent, viser de officielle tal fredag. Det skyldes coronakrisen og delvis brexit.

Et lyspunkt var en stigende vækst i fjerde kvartal på 1,0 procent. Dermed undgik Storbritannien at blive erklæret i recession ifølge AFP.

- I hele 2020 skrumpede BNI med 9,9 procent, og det udgjorde det største årlige fald, der er registreret, konstater National Statistics.

/ritzau/