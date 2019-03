- Jeg vidste ikke, at jeg kunne være så tålmodig, siger Jean-Claude Juncker om brexitprocessen.

Hvis Underhuset i det britiske parlament i næste uge for tredje gang kasserer premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale, skal stats- og regeringslederne mødes igen i Bruxelles.

Det siger formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, på vej ind til topmødet i Bruxelles torsdag eftermiddag.

- Så er vi nødt til at mødes igen i næste uge, siger han.

Juncker understreger, at May "er nødt til at sikre sig", at det britiske Underhus siger ja til udtrædelsesaftalen.

- Ellers bliver det meget sværere, siger han.

Topmødet torsdag og fredag var ellers tænkt som det afsluttende møde mellem Storbritannien og EU, inden briterne ved midnat 29. marts trækker sig ud af det europæiske fællesskab.

Men onsdag sendte Theresa May et brev til EU-præsident Donald Tusk med en anmodning om, at bruddet bliver udskudt til 30. juni.

De to parter har siden den britiske folkeafstemning i juni 2016 forsøgt at finde en skilsmisseaftale, som begge kunne acceptere.

Det forløb har mildt sagt været tumultarisk.

- Jeg vidste ikke, at jeg kunne være så tålmodig, lyder det fra Jean-Claude Juncker.

Det var i januar og igen 12. marts, at udtrædelsesaftalen blev stemt ned med et brag.

En af de største knaster er punktet om grænsen mellem Irland og Nordirland.

Den såkaldte bagstopper skal sikre, at der ikke opstår en hård grænse mellem Irland, der bliver i EU, og Nordirland, der er en del af Storbritannien. Bagstopperen er en hjørnesten i skilsmisseaftalen.

For at gøre det muligt har briterne og EU fundet en løsning, hvor en egentlig grænse er overflødig. Briterne forbliver underlagt EU-regler i toldunionen - indtil en anden og permanent løsning er fundet.

Men de mest EU-fjendtlige medlemmer af det britiske parlament har betegnet bagstopperen som en fælde, der vil fastholde Storbritannien i EU's toldunion på ubestemt tid.

/ritzau/