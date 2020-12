Smitten med den nye covid-19-mutation stiger eksponentielt. I sidste uge var 27 procent af alle patienter på Londons hospitaler syge med covid-19-virus. Denne uge er det 50 procent, og tallene forsætter med at stige.

Danmark og et voksende antal andre EU-lande har lukket for al indrejse fra Storbritannien. Frankrig har desuden lukket for al transport af fragt og har samtidig lukket tunnelen mellem England og Frankrig.

Den barske besked til briterne mandag er, at man står over for en hård nedlukning, der kan sprede sig til resten af landet, og at den kan vare helt til påske.

Den nye muterede virus, der er opstået i Kent i det sydlige England og nu er ansvarlig for mindst 60 procent af al covid-19-smitte i London, har nemlig også spredt sig til resten af landet – om end i mindre omfang.

Der forestår nu en desperat kamp for at forhindre, at mutationen, som vides at være 70 procent mere smitsom end den tidligere covid-19-variant, breder sig til plejehjem og hospitaler.

»Smitten med den nye virus er desværre ude af kontrol. Det er dødelig alvor, og alle, særligt dem i London og omegn, bliver nødt til at opføre sig, som om de er smittet med den nye variant,« fortalte Matt Hancock til BBC søndag.

Flere europæiske lande har, ligesom Danmark, meddelt, at de nu har konstateret smitte med den britiske mutation. Det er endnu uklart i hvilket omfang, men hvis udviklingen bare delvis afspejler den i England, så kan der vente nogle dramatiske dage og uger på kontinentet.

På britisk morgenradio forsvarede transportminister Grant Shapps den britiske regerings håndtering af det muterede virus. Han understregede, at man havde reageret så hurtigt, det overhovedet var muligt, og han medgav, at det er en ny og endnu barskere virkelighed, briterne nu befinder sig i.

»Lad mig give et personligt eksempel på den nye variants smitsomhed. En bekendt af mig var til et bryllup med 14 andre i det sydlige England sidste uge. Vedkommende, der på ingen måde følte sig dårlig, tog efterfølgende en covid-19-test og testede positiv. 11 af de 15 ved brylluppet er siden testet positiv, selv om alle var uden symptomer. Det er den enorme udfordring, vi står overfor. På en uge er vi gået fra, at covid-19-patienter optog 27 procent af sengene på Londons hospitaler, til, at de nu optager 50 procent, og det tal stiger stadig.«

Epidemiolog ved London Imperial College, professor Neil Ferguson, der er tidligere chefvidenskabs-rådgiver for den britiske regering, understreger situationens alvor:

»Vi er nu i en situation, hvor det ikke længere er sikkert, at det på sigt er muligt at opretholde den hidtidige covid-19-strategi. Vi har med nogen succes kunnet adskille folk fra hinanden og på den måde beskyttet de svageste. Det er ikke sikkert, at det bliver muligt fremover med en virusvariant, der smitter så meget mere,« udtalte han til BBC.

Neil Ferguson advarede også om, at den nye udvikling kan komme til at betyde en hård nedlukning helt indtil foråret.

»Der tegner sig reelt nu et kapløb mellem den smitsomme nye virus og vores vaccinationsprogram. Jo hurtigere vi kan få vaccineret de svageste, jo mindre alarmerende bliver situationen. Men det er en dyster udvikling, og jeg forudser behov for, at folk i endnu højere grad holder sig for sig selv.«

Londons indbyggere er blevet bedt om så vidt muligt at holde sig inden døre.