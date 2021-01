Omkring 14 millioner mennesker skal være vaccineret i Storbritannien inden midten af februar.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har som mål at få vaccineret omkring 14 millioner af de mest sårbare borgere mod covid-19 inden midten af februar.

Det er en bedrift, som ifølge regeringen vil kræve en mobilisering af "Herkules-agtige kræfter".

Mens store lande er begyndt at have fokus på fordele ved at komme hurtigt ud af pandemien, har briterne travlt med at få vaccineret befolkningen hurtigere end USA og det øvrige Europa. Rusland og Kina har foretaget vaccinationer i flere måneder.

Vaccinationer anses for at være den vigtigste vej ud af pandemien. Den har ødelagt en stor del af den globale økonomi og vendt op og ned på tilværelsen for milliarder af mennesker verden over. Der er indtil nu registreret omkring 1,87 million coronarelaterede dødsfald.

Det britiske vaccinationsprogram er i første omgang rettet mod ældre. Det gælder blandt andet plejehjemsbeboere, personer med alvorlige sygdomme og svækket helbred samt personer i frontlinjen i kampen mod covid-19.

Storbritannien har en juniorminister med særligt ansvar for covid-19-vaccination. Han bliver spurgt, om det er realistisk at få vaccineret omkring 14 millioner mennesker inden midten af februar og gennemføre to millioner vaccinationer om ugen resten af denne måned.

- Det vil kræve en Herkules-agtig præstation, men det er muligt, siger han til tv-stationen Sky.

Han siger, at en fjerdedel af alle over 80 år er blevet vaccineret med en første indsprøjtning på nuværende tidspunkt.

I alt er over 1,3 millioner mennesker i Storbritannien blevet vaccineret mod covid-19.

Storbritannien har det femtehøjeste antal coronarelaterede dødsfald. Landets økonomi er en af de hårdest ramte.

Storbritannien havde tirsdag registreret 60.916 nye smittetilfælde. Det var første gang, at landet noterede over 60.000 nye smittede på et døgn.

Sundhedsvæsenet i Storbritannien betegner den hastige smittespredning som "stærkt bekymrende". Den ventes at lægge yderligere pres på sygehusene.

Da epidemien var på sit højeste i foråret, kom antallet af dagligt smittede aldrig over 7000.

Siden da er Storbritanniens testkapacitet imidlertid blevet væsentligt større. Ifølge BBC vurderes det, at det daglige antal af nye smittede i foråret reelt var omkring 100.000.

/ritzau/Reuters