Den britiske minister for små erhvervsdrivende og forbrugeranliggender, den konservative Andrew Griffiths, trækker sig omgående fra sin post efter det er kommet frem, at han har sendt upassende beskeder til to kvinder i sin valgkreds.

»Jeg er dybt flov over min opførsel, som har medført usigelige kvaler for min kone og familie, som jeg skylder alt, og jeg er dybt flov på premierministerens vegne og på vegne af den regering, jeg har været så stolt af at tjene,« siger Andrew Griffiths i en skriftlig udtalelse til avisen Sunday Mirror, der bringer historien om de slibrige beskeder søndag.

Det drejer sig om hele 2.000 beskeder via sociale medier. Beskederne skal alle have haft et seksuelt indhold, men de er ikke offentliggjort endnu. Det sker først i avisen søndag.

Fredag aften meddelte den 47-årige minister, der kun har været på posten siden januar, derfor premierminister Theresa May, at han trækker sig fra posten. Før han blev minister arbejdede han som Theresa Mays stabschef.

Dermed er den tredje regeringsomdannelse inden for blot en uge en realitet. 8. juli trak Brexit-minister David Davis sig og 9. juli var det udenrigsminister Boris Johnson, der tog sit gode tøj og gik.

Andrew Griffiths vakte i november opsigt ved at have mobbet den 69-årige Labour-leder Jeremy Corbyn med sin alder. Under en tale i parlamentet siger kolleger, at de hørte Griffiths råbe, at Corbyn 'trængte til pleje' og at han 'skulle på plejehjem'. Andrew Griffiths benægter den præcise ordlyd, men erkendte, at han havde råbt efter ham.

