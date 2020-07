Britisk regering indfører sanktioner. Minister vil ikke have folk med blod på hænderne på juleindkøb i London.

En række russere, der menes at være involveret i en fremtrædende advokats død, og saudiarabere, der anklages for at have medvirket til drabet på journalisten Jamal Khashoggi, kan ikke længere rejse ind i Storbritannien.

Den britiske regering har mandag indført sanktioner mod 25 russere og 20 saudiarabere, herunder også indefrysning af deres værdier.

Det sker i et forsøg på at stoppe vask af "blodpenge", siger den britiske udenrigsminister, Dominic Raab.

- Hvis du er kleptokrat eller en organiseret kriminel, vil du ikke kunne vaske dine blodpenge i dette land, siger Raab.

- Dem med blod på hænderne, bøllerne og despoterne, håndlangerne og diktatorerne, vil ikke frit kunne komme valsende ind i dette land for at købe ejendom på King's Road, foretage deres juleindkøb i Knightsbridge eller kanalisere beskidte penge gennem britiske banker eller andre pengeinstitutter, siger han.

Både russere, kinesere og personer fra Mellemøsten har mange milliarder investeret i blandt andet virksomheder og ejendomme i London.

Organisationer har sat spørgsmålstegn ved, hvor denne rigdom stammer fra.

En af de russere, der nu er kommet på briternes sorte liste, er Aleksander Bastrijkin fra det russiske statsadvokatur.

Han forbindes med den russiske advokat Sergej Magnitskijs død og er også underlagt sanktioner fra USA og Canada.

Magnitskij afslørede milliardsvindel i Rusland. Men han endte med selv at blive smidt i fængsel. Her døde han i 2009 efter at have klaget over, at han blev mishandlet i fængslet.

Også 20 saudiarabere, som den britiske regering mener er involveret i drabet på journalist Jamal Khashoggi, rammes af sanktioner.

Khashoggi, der skrev kritisk om det saudiske styre, blev slået ihjel, da han i oktober 2018 gik ind på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Rusland har varslet et modsvar på de britiske sanktioner. Der har ikke umiddelbart været en reaktion fra saudiarabisk side.

Det er første gang, at briterne på egen hånd indfører sanktioner. Hidtil har landet - der forlod EU i januar - fulgt EU's og FN's linje.

/ritzau/Reuters