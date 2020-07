Den britiske regering har fra midnat lørdag indført coronakarantæne for alle, der har været i Spanien.

Den britiske regering har med kort varsel indført karantæne for alle rejsende, der vender hjem efter besøg i Spanien.

Udenrigsminister Dominic Raab siger, at regeringen i London har modtaget data, som viser, at antallet af smittede med coronavirus i Spanien siger kraftigt.

Påbuddet om 14 dages karantæne for alle, der ankommer til Storbritannien fra Spanien, er trådt i kraft ved midnat natten til søndag. Det blev meddelt lørdag.

Raab siger til Sky News, at man modtog de spanske smittetal fredag.

- De viste et stort hop hen over hele det spanske fastland. Det blev så vurderet færdigt i går eftermiddag (lørdag, red.), og vi tog beslutningen, så hurtigt vi kunne. Det vil vi ikke undskylde for, forklarer han.

Regeringen i Oslo meddelte fredag, at alle, der vender hjem til Norge efter rejse i Spanien, skal i ti dages karantæne. Danmark har foreløbig ingen restriktioner i forhold til Spanien-rejser.

Ifølge BBC blev der fredag meldt om over 900 nye smittede med coronavirus i Spanien.

Stigningen kommer, godt en måned efter at den spanske regering genåbnede det meste af det spanske samfund efter i flere måneder at have lidt hårdt under coronaepidemien. Over 28.000 er døde med covid-19 siden marts i Spanien.

Turisme er en af Spaniens helt store industrier, og genåbningen gav håb om at redde noget af sæsonen.

Men den britiske regerings udmelding om karantæne kan vise sig at være at alvorligt slag mod den spanske økonomi.

Turisme fylder 12 procent af landets samlede økonomi, og sidste år udgjorde britiske turister 20 procent af de mennesker udefra, som holdt ferie i Spanien, skriver Reuters.

Nyhedsbureauet har i Madrids lufthavn Barajas talt med britiske Emily Harrison, der søndag skulle flyve tilbage til London og kan se frem til 14 dage i karantæne.

- Det er virkelig slemt, og det kommer så pludseligt. Der har ikke været meget tid til at forberede sig på det, så alle panikker lige nu, siger hun.

/ritzau/