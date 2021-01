Storbritanniens sundhedsminister Matt Hancock forholdt sig mandag til et spørgsmål om den sydafrikanske virusvariant. Og her gav ministeren et svar, der giver grund til bekymring.

Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Briterne har deres egne ting at slås med. Når han ikke bare slår det hen, er der nogle elementer, som er ekstra bekymrende.«

Matt Hancock sagde mandag til britiske medier, at han er »meget bekymret over den nye variant, som er i Sydafrika«, og som i øjeblikket spreder sig.

Matt Hancock. Foto: POOL Vis mere Matt Hancock. Foto: POOL

Derudover har britiske forskere udtalt, at de ikke føler sig overbeviste om, at de covid-19-vacciner, der er ved at blive udrullet på verdensplan, har den ønskede virkning mod den sydafrikanske virusvariant, 501.V2.

Det skal understreges, at det ikke er endeligt bevist, hvorvidt vacciner har en effekt mod den sydafrikanske virusvariant.

Ledende professorer ved Oxford Universitets medicinske fakultet har sagt, at de nye vacciner er blevet anvendt mod de nye varianter fra Sydafrika og Storbritannien, og at de vil foretage eventuelle, nødvendige justeringer inden for seks uger.

Ikke desto mindre skal man ikke først se alvorligt på Hancocks udtalelser om seks uger, mener Jakob Illeborg.

Mere end 2,5 millioner er smittet med corona i Storbritannien. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Mere end 2,5 millioner er smittet med corona i Storbritannien. Foto: JOHN SIBLEY

»Når Hancock så siger, som han gør, så er de virkelig nervøse. De frygter, at en ny mutation spreder sig. Hvis vaccinen ikke virker, skal man nok få omprogrammeret den. Men det vil tage minimum seks uger eller mere og dermed forsinke massevaccinationen. Og så er gode råd dyre.«

»Det har jo vist sig, hvor svært Storbritannien selv har ved at bekæmpe deres virus, og hvor meget den spreder sig.«

Virussen fra Sydafrika blev mandag påvist i Norge, skrev NRK tidligere. Derfor undrer det også Jakob Illeborg, at Danmark – indtil videre i hvert fald – ikke har lukket for flyrejser fra Sydafrika, som man ellers har gjort i Storbritannien og Tyskland.

»Det siger mig, at man endnu ikke er lige så bekymret. Danmark er ret dygtige til at analysere genomer, ligesom briterne, og min personlige holdning er, at det kan godt undre mig, at vi ikke for en sikkerheds skyld lukker ned for Sydafrika, indtil vi ved noget mere.«

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Virussen fra Sydafrika er dog ikke blevet registreret i Danmark. Det har Statens Serum Institut i hvert fald ikke kunnet oplyse til B.T. mandag.

Jakob Illeborg er selv i kontakt med personer fra Sydafrika, og herfra af det dystre meldinger, han får, fortæller han.

»Den har spredt sig meget kraftigt, og mange flere er syge end førhen. Det her er ikke en mere dødelig virus, men mere smitsom. Grunden til at der kommer flere døde, er, at flere på en gang bliver smittet.«

Ifølge tal fra Johns Hopkins Universitet er 1.100.748 personer smittet med coronavirus i Sydafrika. Næsten 30.000 coronarelaterede dødsfald er registreret i landet.

»Nu bliver vi nødt til at knække kurven for at beskytte sundhedssystemets kapacitet til at reagere effektivt på denne nye smittebølge,« sagde landets præsident Cyril Ramaphosa efter landet kort før nytår passerede en million smittede.