Selv hendes egen chef, premierministeren af Storbritannien, tager afstand til hendes udtalelser.

Indenrigsminister Suella Braverman er endt i massiv modvind på baggrund af et nyt forslag og en kommentar omkring hjemløse i de britiske gader.

Indenrigsministeren ønsker at begrænse brugen af ​​telte for hjemløse i britiske byer, skriver flere britiske medier.



Og på det sociale medie X uddyber hun sit forslag:

'Det britiske folk er medfølende. Vi vil altid støtte dem, der virkelig er hjemløse. Men vi kan ikke tillade, at vores gader bliver overtaget af rækker af telte beboet af mennesker, med mange af dem fra udlandet, der lever på gaden som et livsstilsvalg.'

'Hvis vi ikke griber ind nu for at stoppe dette, vil britiske byer gå samme vej som steder i USA som San Francisco og Los Angeles, hvor svag politik har ført til en eksplosion af kriminalitet, stofmisbrug og elendighed.'

Hun forsætter med at skrive, at ingen burde bo på gaden.

'Ingen i Storbritannien burde bo i et telt på gaden. Der er muligheder for folk, der ikke ønsker at sove på gaden, og regeringen samarbejder med de lokale myndigheder om at styrke den samlede støtte, herunder behandling af folk med stof- og alkoholmisbrug.'

Premierminister Rishi Sunak har afvist at gentage Suella Bravermans påstand om, at hjemløshed nogle gange er et livsstilsvalg.

Rishi Sunak tog sammen med flere andre konservative afstand fra sin indenrigsministers kommentarer, selvom han undlod at kritisere hende.

Der følger fordømmelse fra velgørenhedsorganisationer over Bravermans planer om at etablere en civil lovovertrædelse for at afskrække velgørenhedsorganisationer fra at give telte til hjemløse.

Sunak blev spurgt af flere medier, om sproget var 'stødende' under et besøg på en gasterminal i mandags:

»Jeg ønsker ikke, at nogen skal sove på gaden.«