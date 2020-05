En britisk minister har valgt at gå af i protest over hele sagen om toprådgiveren Dominic Cummings.

Det er den konservative juniorminister Douglas Ross, der har valgt at indgive sin opsigelse.

Det skriver BBC - og på Twitter har Douglas Ross selv bekræftet det.

'Jeg har ikke offentligt kommenteret situationen med Dominic Cummings, da jeg har ventet på at høre alle detaljerne,' skriver han og fortsætter:

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ — Douglas Ross MP (@Douglas4Moray) May 26, 2020

'Jeg sætter pris på hans udtalelse for at belyse situationen, men der er mange aspekter af forklaringen, som jeg har problemer med. Som et resultatet har jeg valgt at fratræde som regeringsminister.'

Hele sagen om Dominic Cummings, der er premierminister Boris Johnsons toprådgiver, begyndte i slutningen af marts, da han satte sig i sin bil i London med sin fireårige søn og hustru.

Både Cummings og hans hustru havde på det tidspunkt symptomer på coronavirus.

Mere end 400 kilometer tilbagelagde Cummings for at køre hjem til sine forældre i Durham, hvor hans søster og niece havde tilbudt at passe den lille dreng, mens Cummings og hans hustru kom sig.

Mens køreturen stod på, var hele Storbritannien dog lukket ned på grund af coronavirus, og briterne var blevet kraftigt rådet til at blive indendøre for at holde smittetrykket nede.

Alligevel kørte Cummings den lange tur med sin dreng.

I slutningen af sidste uge dukkede historien for første gang op i de britiske medier - og siden er kritikken haglet ned over Dominic Cummings.

På et pressemøde mandag forklarede Cummings, at han ikke fortryder, at han midt under den strenge britiske coronanedlukning valgte at køre sin familie til det nordøstlige England.

Det var af hensyn til vores barn, fortalte han.

Flere har krævet, at toprådgiveren træder tilbage, men det har han dog ingen planer om:

»Nej, jeg har ikke tilbudt at træde tilbage. Nej, det har jeg ikke overvejet,« sagde han mandag.

Boris Johnson selv har også forsvaret Dominic Cummings handling:

»Jeg tror ikke, at fornuftige mennesker kan være uenige i hans motiv,« har Johnson sagt om Cummings' beslutning.