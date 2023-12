Kun få timer efter at den britiske indenrigsminister James Cleverly ellers havde stemplet det som en »pervers« forbrydelse, kom han med bemærkningerne.

Og nu hagler kritikken ned over ham fra mange sider.

»Hvordan kan vi stole på, at han seriøst sætter ind over for overgreb mod kvinder og piger?« som det eksempelvis lyder fra kvinderettighedsorganisationen Fawcett Society ifølge Mirror.

Her kræver man videre, at den fremtrædende minister skal træde tilbage.

Men tilbage til begyndelsen.

For egentlig er det mod sædvane, at James Cleverlys kommentarer overhovedet er kommet frem i offentligheden.

De faldt således i forbindelse med en julekomsammen 18. december i Downing Street 10, hvorfra der normalt ikke refereres, selvom der er journalister til stede.

Men det valgte Mirror alligevel at gøre på grund af ministerens position og bemærkningernes karakterer.

Det var ved en julekomsammen i Downing Street, at James Cleverly kom med bemærkningerne. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Det var ved en julekomsammen i Downing Street, at James Cleverly kom med bemærkningerne. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

For tidligere på dagen, altså 18. december, havde James Cleverly fremlagt en stribe tiltag mod såkaldte drugrapes, hvor kvinder får puttet bedøvende stoffer som rohypnol i deres drink og efterfølgende bliver voldtaget.

Det var i den forbindelse, at han kaldte det for en »pervers« forbrydelse.

Men kun lidt senere samme dag jokede James Cleverly over for en gruppe af kvinder til julefesten i Downing Street så med, at han puttede »en lille smule rohypnol i sin hustrus drink hver aften«.

»Det er ikke ulovligt, hvis det bare er en lille smule,« som han skulle sagt til forsamlingen.

Han skulle videre have umderholdt med, at en kvinde, »der altid er lettere bedøvet, aldrig opdager, at der er bedre mænd derude«.

Hos kvinderettighedsorganisationen Fawcett Society er kritikken haglet ned i en udtalelse:

»Det er sygt, at en minister med ansvaret for kvinders tryghed synes, at noget så skræmmende som at bedøve kvinder er noget, man gør grin med.«

Også flere fremtrædende politikere har taget afstand fra de offentliggjorte udtalelser.

Labour-politiker Yvette Cooper siger ifølge BBC:

»Det er virkelig utroligt, at indenrigsministeren kommer med så forfærdelige vittigheder på samme dag, som regeringen annoncerede en ny politik mod at putte stoffer i drinks.«

En talsperson for James Cleverly har beklaget hele episoden. Ikke mindst at det er kommet frem.

»I det, der altid var ment som en privat samtale, lavede han en joke, der tydeligt skulle fremstå som ironisk, og det undskylder han for,« lyder det herfra.

James Cleverly har kun været indenrigsminister siden november, hvor han afløste Suella Braverman, der ligeledes kom under hård kritik for nogle kontroversielle udtalelser.

Han var indtil da udenrigsminister.