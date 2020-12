Alle de særligt sårbare vil være vaccineret i foråret, siger sundhedsminister Matt Hancock.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, kalder ifølge AFP den første britiske vaccination mod covid-19 tirsdag for afgørende vendepunkt.

Hancock takker det store team, som har gjort vaccinationsprogrammet muligt.

- Vi tror, at alle de særligt sårbare vil være vaccineret i foråret, siger sundhedsministeren og fastslår, at der forestår en enorm arbejdsindsats.

- Vaccinationsprogrammet indledes ved, at op mod 70 hospitaler fra i dag begyndet at vaccinere, siger Hancock og fastslår, at myndighederne har stor tiltro til, at leveringerne af vaccinen vil foregå som planlagt efter omhyggelige forberedelser.

/ritzau/AFP