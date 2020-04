Italien melder om børn under ni år, der er hårdt ramt af sygdom, som støder til under coronapandemien.

Nogle børn i Storbritannien, som ikke i forvejen har haft lidelser, er døde af en betændelsessyge, som optræder i forbindelse med Covid-19.

Det oplyser den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

Covid-19 er den sygdom, som coronavirus er skyld i.

Italienske og britiske eksperter efterforsker en mulig forbindelse mellem coronapandemien og den betændelsestilstand, som disse børn bliver indlagt med på hospitaler.

Symptomerne er høj feber og opsvulmede blodbaner.

Italien er det land, der har været hårdest ramt af pandemien. Her har læger meldt om et stort antal børn under ni år, der er hårdt ramt.

Det handler formentlig om den såkaldte Kawasaki-syge, som forekommer mere hyppigt i dele af Asien.

- Der er nogle børn, som er døde uden at have underliggende sundhedsproblemer, siger Hancock til LBC Radio.

- Det er en ny sygdom, som, vi tror, kan være forårsaget af coronavirus og Covid-19-virusset. Vi er ikke sikre, for nogle af dem, som har fået den, var ikke testet positive, så vi foretager en masse undersøgelser nu, men det er noget, vi er bekymret for.

- Det forekommer sjældent, men det betyder meget for de børn, som får det. Antallet af sager er få, siger han.

