Diplomatiske forhold er stærkere, hvis man kan nå politisk enighed på højt niveau, erkender David Cameron.

Det stærke forhold mellem Storbritannien og USA vil bestå - uanset hvem der vinder det næste amerikanske præsidentvalg.

Sådan lyder det fra den britiske udenrigsminister, David Cameron, der onsdag er på besøg i Washington D.C., den amerikanske forbundshovedstad.

- Forholdet stikker meget dybt, det handler om værdier, det handler om vores fælles historie, det handler om sprog og kultur, siger Cameron.

Udmeldingen kommer som et svar på et spørgsmål fra Sky News om, hvorvidt det britisk-amerikanske forhold vil lide last, hvis republikaneren Donald Trump bliver USA's næste præsident.

- Det (det stærke forhold, red.) eksisterer i særdeleshed i form af de meget dybe efterretningsmæssige og militære forhold, som vi har, og de (forhold, red.) består og vil bestå, uanset hvem der er præsident.

- Men forholdet er åbenlyst stærkere, når man kan forsøge at nå politiske aftaler også i toppen, siger Cameron.

Præsidentvalget i USA finder sted i november 2024. Nuværende præsident Joe Biden vil være præsident igen. Det samme vil Donald Trump, som dog ikke er valgt endnu som Republikanernes kandidat.

Det er David Camerons første besøg som britisk udenrigsminister i USA.

Cameron, der er konservativ og tidligere britisk premierminister, tiltrådte posten som udenrigsminister i november.

Det britiske udenrigsministerium oplyste forud for besøget, at Cameron vil bruge rejsen til at gentage over for USA, at det fortsat er vigtigt at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

Og dét budskab kommer på et tidspunkt, hvor det er meget usikkert, i hvilket omfang den amerikanske kongres fremover vil afsætte midler til Ukraine.

Kongressen har godkendt støtte til Ukraine for mere end 110 milliarder dollar - svarende til 761 milliarder kroner - siden krigens begyndelse.

Men der er ikke vedtaget yderligere donationer.

Så sent som i denne uge har Det Hvide Hus advaret om, at hvis ikke Kongressen hurtigt godkender ny økonomisk og militær støtte til Ukraine, så er det slut med USA's hjælp til det krigsramte land til nytår.

David Camerons første officielle udlandsrejse som udenrigsminister gik i november til netop Ukraine.

/ritzau/Reuters