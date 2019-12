Den britiske millionær Matthew Gibbard og hans stedsøn var lige steget ud af taxaen og var på vej ind på deres hotel, da en motorcykel pludselig holdt ind foran dem og afskar dem vejen.

Kort efter lå de to britiske mænd blødende på gaden - og Matthew Gibbards liv stod ikke til at redde.

Det skriver flere medier som The Telegraph og BBC.

Det var lørdag ved højlys dag, at en taxa holdt ind ved det eksklusive Faena Hotel i den argentinske hovedstad Buenos Aires.

Ud af den trådte to mænd, som ifølge britiske medier senere er identificeret som forretningsmanden og millionæren Matthew Gibbard på 50 år og hans stedsøn, Stefan Zone på 28 år.

Ingen af dem nåede langt, før motorcyklen pludselig stoppede foran dem.

På den sad to mænd, der var bevæbnede. Ifølge politiet formodes det, at de kan have fulgt efter de to britiske mænd fra lufthavnen - og deres mål var at røve de velhavende turister.

På overvågningsbilleder fra stedet kan man ifølge The Telegraph se, at de to britiske mænd forsøgte at kæmpe imod, men da politiet nåede frem til stedet kort efter, var det allerede for sent.

Matthew Gibbard var blevet ramt af et skud gennem sin armhule, hvilket førte til, at han forblødte.

Stedsønnen blev ramt af en kugle i låret - ganske tæt på hans lårbensarterie - men han overlevede.

Siden har politiet jagtet gerningsmændene, som lykkedes med at flygte fra stedet. Udover de to mænd på motorcyklen mistænker man også, at røverne havde opbakning fra folk, der holdt i en bil i nærheden.

Mandag skriver det britiske medie Evening Standard, at fire personer er blevet anholdt i sagen.