En usædvanlige brutal og blodig sag om et hustrudrab kom i sidste uge for retten i England.

Her indrømmede den 41-årige Craig Woodhall, at han tilbage i marts i år dræbte sin ti år yngre kone Victoria Woodhall med adskillige knivstik.

Faktisk var der tale om en machete, og drabet havde nærmest karakter af en nedslagtning at dømme efter beskrivelserne hos Sky News.

Og som om det ikke var slemt nok, så skete det hele på åben gade i Barnsley i South Yorkshire i det nordlige England.

Craig Woodhall Admits Murdering Healthcare Worker Wife In 'Brutal' Machete Attack https://t.co/3VihXZxSHx — HuffPost Australia (@HuffPostAU) September 20, 2020

Overvågningsbilleder fra gerningsstedet viser tilmed, hvordan Craig Woodhall hele to gange vendte tilbage til sin stærkt blødende hustru og fortsatte overfaldet.

Det grusomme overfald skete for øjnene af flere stærkt chokerede vidner, skriver Sky News.

Victoria Woodhall pådrog sig så alvorlige skader især i hovedregionen, at hun forblødte på stedet.

»Volden, hun var udsat for, var så ekstrem, at hun havde adskillige skader på kraniet og også alvorlige skader på hovedet, i ansigtet, nakken, på armene, hænderne, skuldrene og ryggen,« siger Ben Wood fra politiet i South Yorkshire.

Han glæder sig over, at ægtemanden har erkendt og indrømmet drabet, men tilføjer, at det er en ringe trøst for den dræbte kvindes øvrige familie.

»Dette var et rædselsfuldt angreb, og jeg ved, at hændelsen skabte stor opstandelse i lokalsamfundet, især hos de beboere, som overværede drabet,« siger politimanden.

Craig Woodhall var i retten fredag, hvor han erklærede sig skyldig i drabet.

Han får sin dom 2. oktober.