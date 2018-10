En 34-årig britisk mand er blevet dræbt under en cykeltur i de franske alper. Alt tyder på, at han blev offer for en vådeskudsulykke.

Den tragiske ulykke skete lørdag omkring klokken 18, hvor briten kørte på mountainbike, da en 22-årig fransk jæger skød og dræbte ham.

Det skriver flere britiske medier, herunder Sky News.

»Vi er i kontakt med de lokale myndigheder omkring en britisk mands død i Frankrig og er klar til at tilbyde familien den nødvendige assistence ,« siger en talsmand fra det britiske udenrigsministerium til Sky News.



Henter kort...

Anklagemyndigheden i Frankrig oplyser, at de betragter sagen som uagtsomt manddrab.

Ulykken skete i de franske alper tæt på byen Montriond, ikke langt fra grænsen til Schweiz.

Her kørte den britiske mand på en svært tilgængelig, men relativt ofte benyttet mountainbike-sti, da et jagtselskab på op mod 18 mand kom forbi.

Den 22-årige jæger, som affyrede det dræbende skud, er i chok og måtte efterfølgende indlægges på hospitalet.

Ifølge flere medier, heriblandt Mirror, troede den unge jæger, at briten var et dyr, der bevægede sig.

Den dræbte var restaurant-ejer på et ski-resort i området. Hans navn er endnu ikke kommet frem.

Opdateres...