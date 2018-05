En britisk passager overlevede ikke, da han faldt 15 meter ned på jorden fra et fly i Tyrkiet.

Flyet var et passagerfly, der var på vej til at lette fra Dalaman-lufthavnen i det sydvestlige Tyrkiet. Det skriver flere engelske medier, heriblandt Daily Mirrorr.

Manden, der lyder navnet Andrew Paul W, landede på cementen og blev slået bevidstløs.

Den 30-årige mand blev ganske vist hastet på hospitalet efter ulykken med brækkede ribben, men han døde kort tid efter, rapporterer den tyrkiske avis Hurriyet Daily News.

Ifølge avisen var medarbejdere fra lufthavnen ifærd med at fjerne manden fra flyet, der skulle til England, da han faldt ned fra en af udgangene.

Manden havde ventet på et fly i lufthavnen i tre dage, fordi han havde mistet sin billet. Han gik ombord ved 15-tiden tirsdag, men kom i klammeri med kabinepersonalet.

Piloten beordrede ham af flyet, fordi han betød en risiko for sikkerheden, sagde avisen, som oplyste at politiet efterforskede mandens død som et selvmord.