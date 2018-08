En 43-årig kvindelig rektor på en britisk folkeskole modtog blomster og søde hilsner fra elevernes forældre, fordi de troede, at hun var væk fra job, fordi hun var syg. Men kvinden var i virkelighed suspenderet, fordi hun har taget upassende billeder af et barn.

Kvinden, der udover at være rektor, også er mor til to, blev i sidste uge dømt ved Llanelli Magistrates' Court for at have taget upassende billeder af et barn i maj og juni måned i år. Det skriver Daily Mail.

Den 43-årige kvinde havde været rektor på skolen i fem år. I retten blev det dog pointeret, at anklagerne ikke omhandlede nogle elever, som kvinden har undervist eller arbejdet sammen med.

Allerede i juli stoppede kvinden pludselig med at komme på arbejde midt i skoleåret. Elevernes forældre troede derfor, at hun var blevet sygmeldt.

»Vi sendte hende endda blomster på dagen for skolens bal, fordi vi troede, at hun var syg. Det er simpelthen så ulækkert at tænke på, hvad der er foregået. Ingen vidste noget,« fortæller en mor til The Daily Mail.

I retten indrømmede kvinden, at hun har taget de upassende billeder.

Hun skal derfor melde sig hos den lokale politistatation mellem klokken tolv og et hver mandag, onsdag og fredag eftermiddag.

Den 42-årige kvinde er fortsat suspenderet fra sit job som rektor.