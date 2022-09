Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Britiske Craig Mackintosh tog til Ukraine for at hjælpe syge og sårede.

Han var læge, men døde, mens han ydede nødhjælp til krigens ofre.

Derfor forsøger hans søster at få hans lig ud af det hårdt prøvede land.

Det skriver flere britiske medier på baggrund af det opslag på GoFundMe, som søsteren Lorna Mackintosh har lavet. Blandt dem The Telegraph.

Det kan nemlig komme til at koste næsten 35.000 danske kroner at få broderens lig hjem til Storbritannien.

På den digitale indsamlingsside fortæller hun, hvordan Craig Mackintosh meldte sig frivilligt.

Oprindeligt stammede han fra byen Thetford i Norfolk i det østlige England, men 24. august mistede han livet 'i tjeneste,' som søsteren skriver.

»Han gav sit liv for at redde andre, og nu skal han hjem og have den begravelse, han fortjener,« skriver hun blandt andet og tilføjer, hvad hun har i tankerne:

»En sand helts begravelse blandt hans familie og venner.«

»Please, please hjælp os med at bringe denne helt hjem.«

Og meget tyder på, at den britiske læge meget snart kommer ud af det ukrainske lighus og hjem til en heltebegravelse.

Efter kun fire dage er det nemlig allerede lykkedes søsteren at samle over 46.000 kroner ind.