Jeremy Corbyn ved Labours partikongres: - Jeg mener ikke, at oprettelsen af Israel var et racistisk projekt.

Liverpool. Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, brugte søndag en stor del af sin tale på den årlige partikongres til at forsikre om, at han hverken er antisemit eller racist.

- Jeg er antiracist, og jeg vil altid forblive antiracist, siger Corbyn og fastslår samtidig:

- Jeg mener ikke, at oprettelsen af Israel var et racistisk projekt.

Udtalelserne kommer, efter at Corbyn gentagne gange er blevet beskyldt for at være antisemit og dække over antisemitiske holdninger i partiet.

Partiets tidligere premierminister Gordon Brown har kritiseret sit parti under Corbyns ledelse for at have en uklar holdning til antisemitisme. Brown har stillet krav om, at hans partifæller anerkender den internationale definition på antisemitisme.

Corbyn fik tidligere i denne måned særligt voldsom kritik fra en af arbejderpartiets veteraner, Frank Field, som har siddet i parlamentet i næsten 40 år. Field forlod sin post i protest, fordi han mente, at Corbyn ikke havde formået at få stoppet de mange anklager om antisemitisme.

Gordon Brown, som var premierminister i årene 2007 og 2010, sagde, at spørgsmålet om antisemitisme dybest set handler om "Labours sjæl".

/ritzau/Reuters