En mystisk sag om en britisk kvindes forsvinden i Caribien har taget en overraskende drejning.

Om aftenen 7. marts i år spiste den 41-årige Sarm Heslop aftensmad med sin amerikanske kæreste Ryan Bane. Ikke længe efter gik de i seng om bord på deres mere end fire millioner kroner dyre båd, Siren Song. Kl. 02.30 om natten slog Ryan Bane alarm.

Han kunne ikke finde sin kæreste.

Hun var forsvundet. Væk.

Derfor kontaktede Ryan Bane ifølge en lang række internationale medier de lokale myndigheder på de amerikanske Jomfruøer, hvor parret lå forankret.

Lige siden har kystvagten forsøgt at finde frem til Sarm Heslop, der oprindeligt kommer fra Southampton i det sydlige England. Men forgæves.

Og nu har sagen taget flere mærkelige drejninger.

En af dem handler om tid.

Den britiske kvinde Sarm Heslop forsvand fra sin og kærestens båd 8. marts ved de amerikanske jomfruøer. Foto: @MissingSarmHeslop Vis mere Den britiske kvinde Sarm Heslop forsvand fra sin og kærestens båd 8. marts ved de amerikanske jomfruøer. Foto: @MissingSarmHeslop

Selvom Ryan Bane slog alarm midt om natten og frygtede kæresten var faldet i vandet, gik der længe, inden kystvagten blev involveret i sagen.

Det skete først omkring middagstid 8. marts.

Og det har fået venner til Sarm Heslop til at undre sig.

»Den tidslinje giver bare ikke mening,« siger Andrew Baldwin, en nær ven af Sarm Heslop, til BBC.

»Hun ville ikke bare forsvinde uden at efterlade spor. Hun er smart og fornuftig, det her ligner hende slet ikke. Det giver bare ikke mening,« forklarer vennen.

Da Sarm Heslop forsvandt var hendes mobiltelefon, kreditkort, pas og tablet fortsat om bord på Siren Song.

Dem fik politiet udleveret i forbindelse med en snak med Ryan Bane om bord på båden.

Og her kommer den næste underlige drejning ind i sagen.

41-årige Sarm Heslop har været meldt savnet siden 8. marts i år. Foto: @MissingSarmHeslop Vis mere 41-årige Sarm Heslop har været meldt savnet siden 8. marts i år. Foto: @MissingSarmHeslop

For efter først at have samarbejdet med politiet og kystvagten, har Ryan Bane nu taget en helt anden tilgang til sagen.

Først hyrede han en advokat. Og den advokat rådede ham dernæst til ikke at udtale sig yderligere.

Og det hele bliver endnu mere forunderligt af, af Ryan Bane via sin advokat nu har nægtet det lokale politi på St. John, hvor båden ligger, at undersøge Siren Song yderligere for spor.

Det bekræftes af en udtalelse fra de lokale myndigheder.

»Ikke længe efter, han havde meldt frøken Heslop forsvundet, hyrede hr. Bane en advokat. På advokatens råd har hr. Bane nu ønsket at benytte sig af sin ret til ikke at udtale sig og har nægtet betjente adgang til at undersøge båden,« lyder det.

Sarm Heslop havde sammen med Ryan Bane boet på Siren Song i adskillige måneder.

Her erhvervede de sig ved at sejle turister rundt i Caribien.

Efter Sarm Heslops forsvinden har venner og familie sat en Facebook-side op for at dele oplysninger om sagen. Den kan man finde her.