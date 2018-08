10 timer efter en britisk kvinde faldt over bord fra et krydstogtsskib ud for Kroatiens kyst, blev hun reddet af et kroatisk redningsskib. Det skriver Sky News.

»Vi er ekstremt glade for at have reddet et menneskeliv,« siger kaptajnen fra det kroatiske redningsskib, Lovro Oreskovic, til mediet.

Den unavngivne kvinde blev efter redningen søndag kørt til et hospital i den kroatiske by Pula.

Krydstogtskibet Norwegian Star var omkring 95 km ud for kysten, da kvinden kort før midnat lørdag faldt over bord.

Først søndag formiddag fandt redningsskibet hende – ikke langt fra, hvor hun angiveligt skulle være faldet over bord.

’Vi fik en meddelelse om, at en gæst ombord på Norwegian Star var faldet over bord på skibets vej tilbage mod Venedig. Lige så snart, vi fik den melding, igangsatte vi et redningsarbejde, og de relevante myndigheder blev kontaktet,' lyder det i en udtalelse fra Norwegian Cruise Line, som også oplyser, at krydstogtsskibet derfor er forsinket på sin vej tilbage til Venedig fra Dubrovnik.

Krydstogtskibet, der før Kroatien havde været på rundtur i det græske øhav, er nyistandsat med 15 spisesteder, 10 barer, spa og kasino. Ligesom der er masser af underholdning for børn.

Der er ingen forklaring på, hvordan den britiske kvinde er faldet over bord.

Sket før

Det er kun en måned siden, at en medarbejder fra samme selskab blev fundet i live i vandet, 22 timer efter han var faldet over bord fra et andet af selskabets krydstogtsskibe. Det skriver Independent.

Den 33-årige medarbejder blev spottet af et andet skib, langt fra det sted, hvor han angiveligt skulle være faldet i vandet i den mexicanske golf nordvest for Cuba.

De amerikanske kystredningsfolk havde på det tidspunkt ledt adskillige timer efter den filippinske medarbejder, og de var derfor bange for, at han var død.