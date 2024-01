Hun har været forsvundet siden november, og nu begynder politiet for alvor at blive bekymret.

Den 35-årige Khasha Smith opfordres nu til at kontakte sin familie.

Det skriver Sky News.

Kvinden forsvandt fra Calder-området i Edinburgh den 4. november 2023.

Paul Thomson, der er politiinspektør i Edinburgh i Skotland, siger:

»Vores bekymring for Khashas velbefindende er voksende på grund af den manglende kontakt til familien, og vi appellerer nu om hjælp til at finde hende.«

Politiet har en formodning om, hvor hun eventuelt kan være.

»Vi ved, at hun kan lide at besøge Gorgie-området i byen, og måske er hun hos venner der,« siger politiinspektøren, som altså nu beder offentligheden om hjælp.

»Vi beder alle, der kan have set hende, eller har oplysninger om, hvor hun kan være, om at tage kontakt. Hvis Khasha selv ser denne appel, vil jeg bede hende om at tage kontakt, så vi ved, at hun har det trygt og godt,« siger han.