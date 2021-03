Den britiske kongefamilie kalder problemer, som Harry og Meghan påpegede i interview, bekymrende.

Dronning Elizabeth og resten af den britiske kongefamilie har tirsdag reageret på det opsigtsvækkende interview, som prins Harry og hertuginde Meghan gav til tv-værten Oprah Winfrey.

Det britiske kongehus oplyser i en erklæring, at det er ked af at høre, hvordan parret har haft det.

- Hele familien er ked af at høre, hvor hårde de sidste år har været for Harry og Meghan. Problemstillinger, der bliver rejst, særligt dem om race, er bekymrende.

- Selv om nogle erindringer kan afvige, bliver de taget meget alvorligt og vil blive adresseret af familien privat.

- Harry, Meghan og Archie vil altid være meget elskede familiemedlemmer, hedder det i erklæringen.

I interviewet sagde Meghan blandt andet, at der før fødslen af parrets barn, Archie, var en bekymring i det britiske kongehus for, hvor mørk hans hud ville blive.

Ifølge Meghan forklarer det, hvorfor han ikke fik titlen som prins.

Hertuginden sagde også, at den negative dækning i den britiske presse førte hende til et punkt, hvor hun ikke længere syntes, at livet var værd at leve.

Hun søgte derfor professionel hjælp gennem den kongelige familie, men fik at vide, "at det kunne jeg ikke få, for det ville ikke være godt for institutionen".

Interviewet, der blev optaget på forhånd, anses for at være det mest opsigtsvækkende, siden prinsesse Diana gav et interview om sit mislykkede ægteskab med Harrys far, prins Charles.

I de britiske medier lød dommen, at interviewet var mere eksplosivt end forventet, og at det vil være ekstremt skadeligt for kongefamilien.

Harry og Meghans udtalelser blev flere steder beskrevet som "bomber".

Interviewet var det første, parret gav, siden de med egne ord "trådte tilbage" fra de officielle pligter sidste år. Siden er de flyttet til Californien i USA, hvor interviewet også fandt sted.

/ritzau/Reuters