Kinas udenrigsministerium siger, at den britiske regering må ændre kurs i dens tidligere kronkoloni.

Kina har indtrængende opfordret Storbritannien til "øjeblikkeligt at rette fejltagelser i forbindelse med visumpolitik over for Hongkong".

Det er en henvisning til, at briterne har taget skridt til at tilbyde en vej til britisk statsborgerskab for næsten tre millioner indbyggere i dets tidligere kronkoloni.

Den britiske regering gjorde det torsdag klart, at der ikke vil være nogen kvoter for antallet af femårsvisa, som vil koste 250 pund per styk (omkring 2050 kroner).

I en erklæring fra det kinesiske udenrigsministeriums særlige Hongkong-departement, hedder det, at Kina forbeholder sig ret til reagere yderligere.

Storbritannien har fremsat tilbuddet om de særlige visa som reaktion på Kinas indførelse af en stærkt omstridt sikkerhedslov i Hongkong. Loven er ifølge briterne en krænkelse af hongkongernes rettigheder.

Det britiske tilbud gælder Hongkong-indbyggere, som har en særlig britisk national status og deres pårørende. Det er fremsat, fordi Kina ifølge den britiske regering har brudt traktaten fra 1984 om overdragelsen af Hongkong til Kina med indførelsen af den nye sikkerhedslov.

Iagttagere vurderer, at der kan komme helt op til en million ansøgninger om de nye visa i årene 2021-2025 - og op til en halv million ansøgninger alene i det første halve år.

Det vurderes også, at dette vil styrke den britiske økonomi med over 25 milliarder kroner.

- Tilbuddet gælder alle indbyggere i Hongkong, og der er tale om at åbne mulighederne for et britisk statsborgerskab. Disse visa kan søges i det nye år efter den 31. januar, hedder det i en erklæring fra det britiske udenrigsministerium.

Kina har som reaktion truet med at ophæve gyldigheden af de såkaldte BN(O) pas, som indbyggere i Hongkong har. Passene er ikke anerkendt af Kina som gyldige rejsedokumenter, hvis der er tale om indrejse i selve Kina.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, sagde tidligere i år, at det britiske udspil vil stå ved magt, indtil Kina trækker den omstridte sikkerhedslov i Hongkong tilbage.

/ritzau/Reuters