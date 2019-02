Teenager, der stak af fra London og sluttede sig til IS i Syrien, vil hjem med sin nyfødte søn.

Storbritannien vil tage statsborgerskabet fra den britiske teenager Shamima Begum, der som 15-årig rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Det har det britiske indenrigsministerium meddelt hendes familie i et brev, oplyser pigens advokat på Twitter.

- Familien er meget skuffet over indenrigsministeriets intention om at beordre statsborgerskabet frataget Shamima, skriver advokaten, Tasnime Akunjee.

Han tilføjer, at familien nu overvejer, hvordan den kan få omstødt denne beslutning.

Shamima Begum, som i dag er 19 år, stak af fra sit hjem i London for fire år siden i en alder af 15 år for at slutte sig til Islamisk Stat i Syrien.

I weekenden fødte hun en lille dreng, oplyste familien ifølge flere medier.

Teenagepigen siger, at hun ønsker at komme hjem til Storbritannien, fordi det vil være bedre for hendes nyfødte søn at vokse op der.

Hun har tidligere mistet to børn, der er døde af underernæring og sygdom, mens hun befandt sig i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

Tidligere på måneden fandt den britiske avis The Times hende i den flygtningelejr i Syrien, hvor hun nu opholder sig.

I et interview med avisen fortalte hun, at hun er flygtet fra Islamisk Stats sidste enklave, hvor den kurdiskledede styrke SDF i disse dage er i færd med at evakuere civile fra. Mange af dem er Islamisk Stat-krigernes familie.

Hun fortalte også, at hun havde giftet sig med en af Islamisk Stats krigere, som er far til hendes børn.

I flere interviews med britiske medier har hun kritiseret visse aspekter af Islamisk Stat og dets kalifat, men siger, at hun ikke fortryder, at hun rejste dertil.

Blandt andet synes hun, at det var "OK" med de halshugninger, Islamisk Stats medlemmer har foretaget. Det er ifølge hende tilladt under islamisk lov.

- Jeg synes, at mange mennesker burde have sympati med mig på grund af alt det, jeg har været igennem, sagde Shamima Begum i et interview med tv-stationen Sky News.

- Jeg håbede bare, at de måske ville lade mig komme tilbage for min og mit barns skyld.

Den britiske indenrigsminister Sajid Javid, der har ansvaret for immigration, sagde mandag, at han ikke vil tøve med at forhindre, at briter, der har sluttet sig til IS, forhindres i at vende tilbage.

Den britiske regering har også mulighed for at fratage folk deres statsborgerskab, hvis den vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed.

Britisk lovgivning siger dog, at det ikke må ske, hvis konsekvensen er, at statsborgere så bliver statsløse.

Storbritannien har taget statsborgerskabet fra over 100 briter med dobbelt statsborgerskab.

Det er uklart, om Shamima Begum også er statsborger i et andet land.

/ritzau/AP