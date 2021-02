Fra medio februar skal indrejsende fra over 30 lande til Storbritannien tilbringe de første ti dage på hotel.

Fra den 15. februar skal alle indrejsende til Storbritannien fra over 30 lande i ti dages tvungen hotelkarantæne.

Det meddeler den britiske regering torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Karantænekravet omfatter Portugal, samtlige lande i Sydamerika og i det sydlige Afrika samt De Forenede Arabiske Emirater.

Indrejsende fra alle andre lande skal fortsat isolere sig i ti dage - enten privat eller andetsteds.

Regeringen informerede om den tvungne karantæne allerede i januar, men havde på det tidspunkt ikke lagt sig fast på, hvornår det skulle træde i kraft.

Karantænen vil primært omfatte britiske statsborgere, der vender hjem fra de pågældende lande, samt personer med fast bopæl i Storbritannien. I forvejen er der forbud mod at rejse til Storbritannien for alle andre fra de over 30 lande.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Målet med tiltaget er at forhindre spredning af nye varianter af coronavirusset, som ville kunne bringe den britiske vaccinationskampagne i fare, oplyser sundhedsministeriet i London.

/ritzau/