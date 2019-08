Det skaber dyb britisk bekymring, at en ansat fra Storbritanniens konsulat i Hongkong meldes fanget i Kina.

En ansat fra det britiske konsulat i Hongkong er angiveligt tilbageholdt i Kina efter et besøg i grænsebyen Shenzhen.

Ifølge mandens kæreste og familie er han ikke vendt tilbage efter et planlagt endagsbesøg den 8. august i byen. Det siger de i et interview med den hongkongske nyhedshjemmeside HK01.

Millionbyen Shenzhen ligger i den kinesiske provins Guangdong lige ved grænsen til den selvstyrende region Hongkong.

Oplysningerne skaber bekymring i Storbritannien.

- Vi er dybt bekymrede over meldingerne om, at en af vores ansatte er blevet tilbageholdt på vej hjem til Hongkong fra Shenzhen, siger en talsmand fra Storbritanniens udenrigs- og Commonwealth-kontor i en udtalelse.

- Vi yder støtte til hans familie og søger yderligere information fra myndighederne i Guangdong-provinsen og Hongkong, lyder det.

Hongkong er en tidligere britisk kronkoloni.

Den blev i 1997 ført tilbage til Kina som særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre under devisen "ét land, to systemer". Det indebærer blandt andet, at Hongkong har sit eget retssystem.

Der har været voldsom uro og protester i Hongkong de seneste måneder.

Demonstrationerne begyndte for alvor i begyndelsen af juni, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet.

Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.

De er bekymrede for en stigende kinesisk indflydelse i regionen.

Kina har advaret Storbritannien om ikke at blande sig i protesterne.

/ritzau/AFP