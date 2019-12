Kampagnefolkene hos de Konservative i Storbritannien fik sig en god idé.

I en reklame inden det altafgørende parlamentsvalg torsdag 12. december har man valgt at kopiere en af de mest populære film i den britiske juletid.

De fleste kender formentlig filmen 'Love Actually'.

I Storbritannien er det en juletradition, at filmen med blandt andre Hugh Grant vises ved juletid.

I 'Love Actually' er der en meget berømt scene, hvor Andrew Lincoln som Mark dukker op ved Juliets (spillet af Keira Knightley) hoveddør med en stribe papskilte for at erklære sin kærlig til hende.

Mange elsker scenen. Lige så mange synes at finde den tåkrummende.

Men det er svært at diskutere, om den er berømt. For det er den. Måske filmens mest berømte scene.

Og det er her, pr-folkene hos Konservative fik sig en god idé.

Brexit, actually. pic.twitter.com/4ryuh19c75 — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 9, 2019

De skal forsøge at hjælpe premierminister Boris Johnson med at vinde det forestående valg - og dermed udleve Johnsons version af Brexit.

Og hvordan kan man bedre gøre det, end ved at finde direkte inspiration fra en af britisk films mest elskede scener.

I en genindspilning af 'Love Actually'-scenen er Andrew Lincoln byttet ud med Boris Johnson.

Og budskabet er en kende anderledes.

Boris Johnson har været med til at genskabe en af de berømte scener fra filmen 'Love Actually' i sin valgkamp. Vis mere Boris Johnson har været med til at genskabe en af de berømte scener fra filmen 'Love Actually' i sin valgkamp.

Boris Johnson vil have briterne til at stemme på Konservative til torsdagens parlamentsvalg.

Ikke mindst fordi, det vil betyde et Brexit efter Boris Johnsons hoved.

Videoen er blevet afspillet mere end 3 millioner gange fra Boris Johnsons Twitter-profil alene og er blevet delt titusindvis af gange.

Det er dog langt fra alle, der er helt tilfredse med de Konservatives budskab.

Boris Johnson ønsker en stor konservativ sejr, så han kan gennemføre Brexit, som han ønsker det. Vis mere Boris Johnson ønsker en stor konservativ sejr, så han kan gennemføre Brexit, som han ønsker det.

Hugh Grant, der i 'Love Actually' spiller Storbritanniens premierminister, roser reklamen for udførslen.

Men her stopper de positive gloser også fra skuespilleren, som er åben modstander af Brexit.

Til BBC Radio 4 siger han blandt andet, at han mangler et kort:

»Jeg lagde mærke til, at et af kortene fra den originale film, som han ikke holdt op, var det, hvor Andrew Lincoln havde skrevet 'fordi til jul fortæller man sandheden'. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de konservative spindoktorer mente, det ville se skidt ud i Boris Johnsons hænder,« siger stjernen.