De er kendt og frygtet som et af russernes mest dødbringende ikke-nukleare våben.

De berygtede flammekastere, som ødelægger alt og alle omkring sig. Som suger al ilt ud af omgivelserne og kvæler alt levende.

Også kendt under den mere neutrale betegnelse TOS-1A.

Der har længe været rygter om, at Solntsepyok – »den brændende sol« – som russerne kalder de termobariske våben, er blevet spottet tæt på grænsen til Ukraine.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



#StandWithUkraine

Nu skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter, at russerne indrømmer, at de har brugt de frygtede vakuumbomber i Ukraine.

»Det russiske forsvarsministerium har bekræftet brugen af TOS-1A våbensystemet i Ukraine. TOS-1A bruger termobariske raketter, hvilket skaber brand- og eksplosionseffekter,« hedder det i tweetet.

Historien er videregivet i flere britiske medier. Blandt dem The Times, Sky News og Daily Mail.

TOS-1 suger al ilt ud af omgivelserne, kvæler alt levende og er berygtet, fordi det er et våben, som ødelægger menneskers indre organer og giver mange civile tab.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

Ammunitionen indeholder en form for benzinblanding, som spredes som en sky og eksploderer med enorm varme og chokvirkning. Våbnet har 24 missiler med en rækkevidde på op til seks kilometer og dræber alt i det område, hvor missilerne slår ned.

I sidste uge skrev CNN-journalisten Frederik Pleitgen på Twitter, at TOS-1 var set tæt på grænsen til Ukraine.

Han lagde også en video op af en russiske våbentransport.

Sky News citerer dog en repræsentant fra det amerikanske forsvar for at sige, at hans land ikke kan bekræfte Ruslands brug af termobariske våben i Ukraine.

(Arkivfoto) Foto: STRINGER/IRAQ Vis mere (Arkivfoto) Foto: STRINGER/IRAQ

På et pressemøde forleden sagde han til de fremmødte pressefolk:

»Vi ved, at de har affyringssystemer til rådighed i Ukraine, der kan bruges til raketter, der har et termobarisk sprænghoved. Men vi kan ikke bekræfte, at disse våben er i Ukraine, og vi kan ikke bekræfte nogen eksempler på brug.«