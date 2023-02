Lyt til artiklen

»Jeg tror ikke, han vil stoppe.«

Sådan lyder den dystre forudsigelse fra den britiske forsvarsminister Ben Wallace, når det kommer til Vladimir Putin og hans planer for krigen i Ukraine.

Det fortæller han ifølge The Guardian i et interview med radiokanalen LBC.

Undervejs bliver han spurgt ind til, om vi om yderligere 12 måneder fortsat vil kunne se russerne være i krig i Ukraine.

Til det svarer Ben Wallace:

»Det tror jeg, vi vil. Jeg synes, at Rusland har udvist en fuldkommen ringeagt, ikke kun for den ukrainske befolknings liv, men også for sine egne soldater,« siger han.

Han henviser til, at nogle beregninger her på tærsklen til, at krigen har stået på i et år, viser, at omkring 188.000 russiske soldater enten har mistet livet eller er blevet såret i det, som Wallace kalder en 'katastrofal fejlberegning og aggression fra præsident Putin side':

»Når nogen går over grænsen og synes, det er okay at gøre sådan mod sit eget folk, hvor man effektivt kører sin hær som en kødkværn, så tror jeg, han ikke kommer til at stoppe,« tilføjer han.