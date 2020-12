29 svenskere fik lov til at rejse fra Storbritannien ind i Sverige uden krav om, at de gik i isolation.

Et British Airways-fly fra London landede lørdag morgen i Arlanda lufthavn ved Stockholm med 33 passagerer - på trods af et flyveforbud.

Sverige er et af mindst 40 lande, der har indført stop for trafik fra Storbritannien.

Landingsforbuddet skyldes, at en ny og særligt smitsom variant af coronavirus har bredt sig i især det sydøstlige England.

- Det er ikke tilladt at flyve fra Storbritannien til Sverige. Det er en regeringsbeslutning, siger grænsepolitichef Patrik Engström til Svenska Dagbladet.

- Vi blev taget på sengen, da vi så, at der var passagerer på flyet. Hvordan det er gået til, må Transportstyrelsen undersøge, tilføjer han til avisen.

Om bord på British Airways-flyet fra London var 33 passagerer, hvoraf de 29 er svenskere. De sidste fire var finner, der skulle videre med fly til Helsinki.

Efter at have haft kontakt med en læge med speciale i smitsomme sygdomme fik de 29 svenskere lov at rejse ind i landet uden krav om, at de gik i isolation.

- Lægen kunne have besluttet at sætte dem i karantæne, hvis der var mistanke om, at de var syge, siger Patrik Engström.

De 29 svenske passagerer fra flyet fik som alle andre - besked på at blive hjemme, hvis de føler sig syge. De skulle også lade sig teste, tilføjer han ifølge Aftonbladet.

Sverige har også lukket grænsen mod Danmark, fordi der er fundet tilfælde af den nye coronavariant i blandt andet Storkøbenhavn. Det gælder foreløbig frem til 21. januar.

British Airways har formentlig misforstået de svenske myndigheders besked om flyveforbuddet, vurderer Mikael Andersson, der er pressechef ved Transportstyrelsen i Sverige.

- Dels er der flyvestop for alle passagerfly fra Storbritannien til Sverige. Der er også indrejseforbud fra Storbritannien og Danmark med undtagelse for svenske statsborgere, siger han til TT.

- British Airways ser ud til at have tolket det, som at svenske statsborgere må vende hjem med fly, hvilket ikke er korrekt, siger han.

Nu har Transportstyrelsen tydeliggjort reglerne over for luftfartsselskaberne for at sikre sig, at der ikke sker flere misforståelser, tilføjer Mikael Andersson.

Desuden vil styrelsen kontakte den britiske luftfartsmyndighed om sagen.

/ritzau/TT