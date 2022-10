Lyt til artiklen

Fredag er manges øjne rettet mod London, hvor den britiske regering holder hastemøde. Og en ting er sikkert: Noget kommer til at ske.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det er uden tvivl en skæbnedag, og jeg er overbevist om, at det bliver meget dramatisk.«

Hele baggrunden for skæbnedagen bunder i premierminister Liz Truss og hendes meget omtalte økonomiske plan, der har sendt hende i stormvejr.

Premierminister Liz Truss er havnet i et gevaldigt stormvej omkring sin økonomiske politik. Foto: POOL

Da Truss kom til magten 6. september, meddelte hun blandt andet, at topskatten skulle fjernes, og selskabsskatten skulle indfryses.

Punkter, der skabt enorm kritik, da eksperter og økonomer vurderer, at ændringerne kommer de rige til gavn midt i inflationen og energikrisen.

Liz Truss vendte dog skuden og har droppet planerne om topskattelettelser, hvilket har været et nederlag for regeringen, idet de har måttet ændre politik efter kolossalt pres, vurderer Jakob Illeborg.

Og for at afslutte den økonomiske fortælling, har Liz Truss svoret, at der er ikke kommer til at ske flere ændringer. Noget tyder dog på, at hun er ved at ændre kurs, mener Illeborg.

Torsdag var den britiske finansminister, Kwasi Kwarteng, nemlig i New York for at deltage i et møde i dag, fredag. Men de planer er droppet.

»Han hastede hjem en dag for tidligt, og der går vedholdende rygter om, at man nu vil hæve selskabsskatten. Hvis det sker, har man droppet to, markant politiske holdepunkter.«

»Så vil ydmygelsen være total, for så vil den økonomiske plan for landet være skudt ned, før den overhovedet er kommet i gang. Det kan være begyndelsen på enden for Liz Truss, og hun kan være dead woman walking.«

Den økonomiske plan er blot et af knudepunkterne for Liz Truss.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i et eksklusivt interview med den indflydelsesrige og kotroversielle økonom Patrick Minford.

Hun kæmper med katastrofale meningsmålinger, skatteplaner, der nær bragte landet på randen af finanskrise, og upopularitet i sit eget parti.

»Interne partifæller overvejer, om man kan smide hende på porten. Det er kaotiske scener. Det næste spørgsmål er så, hvad der så skal ske.«

»Vil partier indsætte endnu en udvalgt? Kommer der et utidigt valg? Det sidste synes sandsynligt, men Det Konservative Parti vil kæmpe kraftigt imod, for de står til tæsk, hvis der kommer valg.«

»Omvendt er Labour allerede gået ud med valgkrigstrummerne. Alting sejler, og det er vildt at se på.«

Liz Truss' tanke med den økonomiske politik var, at de rige skulle have flere – og bruge – flere penge, som så ville komme samfundet til gode.

»Folk har været ved at falde ned fra stolen over det. Og med det seneste, er der lagt op til kæmpe drama. Der går allerede væddemål om, hvor længe hun holder.«

»Nogle vædder på, at hun bare holder til jul,« lyder det afsluttende fra Illeborg.