Det var første gang, den lille britiske dreng var ude at rejse.

Sammen med sin mor, bedstemor og storesøster var fem-årige Kelan Logan-Derench fra Birmingham i England på charterferie i Egypten.

Men ferien blev ikke det afslappende afbræk fra hverdagen, som de havde håbet.

Tværtimod endte opholdet under de eksotiske himmelstrøg næsten med det samme som et vågent mareridt for familien.

Efter blot én enkelt dag sydpå ramte tragedien.

Lørdag faldt den lille dreng i swimmingpoolen og druknede.

Det skriver Sky News, som citerer en GoFundMe-side, som en af Kelans mors veninde har lavet.

»Kelan har udsat for en tragisk ulykke og faldt ned i swimmingpoolen, og tragisk nok kunne intet gøres for at redde ham, og han mistede desværre livet,« skriver veninden Serena Whitehead.

Hun forsøger nu at samle penge ind, så moderen kan få sønnens lig med hjem til Storbritannien.

Familien er fuldstændig knuste over dødsfaldet, tilføjer hun.

»Kelan var en fræk, drilsk og glad lille dreng. Han var lillebror til Cienna og skulle være storebror til februar næste år.«