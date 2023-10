En britisk læge kommer nu med et desperat opråb om våbenhvile i Gaza.

Det sker efter, at han selv har oplevet konflikten på egen krop sammen med sin kone og deres tre teenagebørn.

Familien ankom til Gaza tre dage før, Hamas indledte sit angreb på Israel den 7. oktober.

Det skriver Guardian.

Flere steder i det centrale Gaza er ved at være sønderbombet. Nu kommer en britisk læge, der er fanget i området sammen med sin familie, med en klar opfordring. Foto: Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Flere steder i det centrale Gaza er ved at være sønderbombet. Nu kommer en britisk læge, der er fanget i området sammen med sin familie, med en klar opfordring. Foto: Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters/Ritzau Scanpix

Lægen, der ikke vil have sit navn frem af frygt for en reaktion fra israelerne, var sammen med familien taget ned for at besøge sine forældre.

Men de blev altså fanget i kamphandlingerne og israelernes bombning af Gaza.

»Når F-16-flyene kommer, er det virkelig skræmmende og traumatisk. Man hører dem og så suset fra missilet og så den store eksplosion, og så kan man lugte krudtet,« siger lægen, der især mærker børnenes utryghed.

»Børnene er skrækslagne. De siger: 'Lad dem bare dræbe os, så det her kan få en ende.' Også min egen datter siger sådan,« fortæller han.

Lægen siger, at han føler, at befolkningen i Gaza bliver holdt som gidsler, og at de er i endnu større fare end dem, der rent faktisk bliver holdt som gidsler under jorden.

Han opfordrer nu partierne i Storbritannien om at stå sammen om at kræve en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza.

»Den måde, hvorpå Storbritannien og verdens ledere tillader drab på civile palæstinensere, herunder børn, vil gå over i historien som en plet på menneskeheden,« siger lægen.

Fredag opfordrede Londons borgmester, Sadiq Khan, og lederen af Labour i Skotland, begge til våbenhvile.

Men opfordringen til støtte af en total våbenhvile er foreløbigt blevet afvist af både den engelske og den amerikanske regering. De ser hellere pauser i angrebene, så nødhjælpen kan nå frem.