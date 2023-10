Der er fortsat stor usikkerhed om, hvad der præcist førte til angrebet på al-Ahli Baptist Hospital i Gaza By tirsdag aften.

Israel siger, at et fejlslagent missil fra Islamisk Jihad – en terrororganisation i Palæstina – står bag. Islamisk Jihad og Hamas afviser og beskylder Israel.

Der er dog noget mærkeligt ved hele sagen. Det slår en ekspert fast over for britiske Sky News efter at have set billeder fra stedet dagen derpå.

»Der er et krater, som ikke er ret stort. Der er biler, som er blevet fuldstændigt ødelagte af missilet, men andre biler blev brændt,« siger professor Michael Clarke fra Royal United Services Institute.

»Det ligner ikke en kæmpe eksplosion. Og jeg undrer mig over, hvordan dødstallet kan være så højt, hvis folk opholdt sig på parkeringspladsen,« uddyber han.

Han kalder det samtidig 'interessant', at der var 'relativt begrænset' skade på bilerne ved angrebet, mens 471 mennesker skal have mistet livet.

»Det er tydeligt, at mange mennesker mistede livet og blev såret i eksplosionen, men det ligner ikke en kæmpe eksplosion indeni hospitalet, så det blev talt op til i aftes,« siger Michael Clarke.

Angrebet på al-Ahli Baptist Hospital fandt sted tirsdag aften.

Umiddelbart blev der meldt om enorme tabstal, og der har været vrede reaktioner over store dele af den arabiske verden.

Endnu har ingen taget ansvaret for angrebet.