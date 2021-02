Sundhedsstyrelsens beslutning om at øremærke AstraZenecas covid-19-vaccine til danskere under 65 skaber bekymring og hovedrysten hos førende britisk ekspert.

Til B.T. udtaler den tidligere britiske vaccinechef David Salisbury, at dette fravalg kun kan forsvares, hvis man har en overflod af tilgængelige vacciner. Ellers gælder det om, siger han, at få vaccineret så mange som muligt én gang med de vacciner, der er godkendt, og naturligvis de ældre først.

»Valget om at fravælge at bruge Oxford-vaccinen til folk over 65 kunne forsvares, hvis der bevis for, at immunforsvaret blandt ældre ikke reagerede godt nok på vaccinen. Men det er der intet, der tyder på,« siger David Salisbury til B.T.

Der er en udbredt bekymring blandt britiske forskere over, at Danmark og en række andre EU-lande fravælger en vaccine, som i en dugfrisk britisk undersøgelse både viser god beskyttelse (76 procent ved bare et stik) og 67 procents beskyttelse mod videre transmission – altså at kunne smitte andre efterfølgende.

»Denne skepsis over for en glimrende og internationalt anerkendt vaccine risikerer at medføre, at borgerne i de europæiske lande undlader at lade sig vaccinere. Dette er en trussel mod sundheden i disse lande,« siger Keith Woods, tidligere chef for både den europæiske og den britiske vaccinemyndighed, til AFP.

Der er nu vaccineret næsten 11 millioner briter. Det er tre gange så mange som gennemsnittet i EU.

En ny undersøgelse viser desuden, at Pfizers vaccine, der også er godkendt i Danmark, giver hele 90 procent beskyttelse ved kun én indsprøjtning.

»Det europæiske valg om at fortsætte med to indsprøjtninger ville være i orden, hvis der var nok vacciner i omløb til at implementere denne strategi, og at antallet af syge og døde var meget lavt. Men med mangel på vacciner, så synes det forbløffende at insistere på en strategi, der kun giver en marginal, ekstra beskyttelse,« siger David Salisbury.