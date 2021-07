Danmark risikerer at blive væltet omkuld af deltavarianten her midt i sommerferien. Den besked kommer fra en førende britisk epidemiolog, der er medforfatter til et opråb til den britiske regering i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

»Når jeg kigger på data, så ser Danmark ud til at have en eksponentiel vækst af deltavarianten. Det afspejler, hvad der sker andre steder i Europa lige nu. Delta er en variant, der meget hurtigt kan stikke helt af. Den smitter 40-70 gange mere end tidligere varianter, og sandsynligheden for at komme på hospitalet er klart større, det kan vi se på tallene fra England,« siger den britiske epidemiolog Deepti Gurdasani til B.T.

I det åbne brev til den britiske regering advarer en lang række førende forskere og chefredaktøren for The Lancet om en forestående katastrofe, hvis Boris Johnson som ventet genåbner England i næste uge. Storbritannien registrerede mere end 40.000 nye tilfælde af deltavarianten tirsdag, og de britiske hospitaler fyldes nu igen af covid-19-patienter. Denne gang er de bare ret unge.

Antallet af indlagte i England stiger markant, og nu genåbner de særlige intensivafdelinger for covid-19-patienter. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Antallet af indlagte i England stiger markant, og nu genåbner de særlige intensivafdelinger for covid-19-patienter. Foto: TOBY MELVILLE

»Det er afgørende, at vi nu omdefinerer, hvad det er for en sygdom, vi kæmper mod. Vi skal ikke længere tælle i antal døde, men i antal syge. For mange af de syge får alvorlige senfølger. I Storbritannien har vi nu mere end en million mennesker, der længe efter at have været syge lider af mærkelige komplikationer i hele kroppen – i organerne, i hjertet og hjernen. Det er virkelig ikke særlig betryggende. Covid-19 skal ikke længere betagnes som en luftvejslidelse, men som en sygdom, der rammer hele kroppen,« siger Deepti Gurdasani.

De britiske eksperter beskylder den britiske regering for at forsøge at smugle flokimmunitet ind ad bagdøren. Tillades deltavarianten at løbe løbsk, så vil prisen være meget høj – særligt for de ubeskyttede yngre, siger de.

Det er særligt de yngre, der spreder deltavarianten ved store arrangementer og fester. Men det er også dem, der risikerer at få de største men. Foto: LEE SMITH Vis mere Det er særligt de yngre, der spreder deltavarianten ved store arrangementer og fester. Men det er også dem, der risikerer at få de største men. Foto: LEE SMITH

Overlæge på Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum har læst artiklen i The Lancet, og han nikker anerkendende til artiklens vigtigste pointer.

»Selvom artiklen er møntet på Storbritannien, så er pointerne de samme i mange andre lande på vej ud i et lignende problem. Vi står midt i et kapløb mellem vaccineudrulningen og deltavarianten, og The Lancet beskriver på glimrende vis, hvad der vil ske, hvis deltavarianten løber fra os. Der er stadig mange uvaccinerede eller ikke færdigvaccinerede, der risikerer at blive syge. Og hvor alder spiller en stor rolle i forhold til risikoen for at dø eller blive meget syg af covid-19, så ser alder ikke ud til at spille en lige så stor rolle i forhold til langtidssymptomer, der også rammer yngre mennesker,« siger Henrik Ullum til B.T.

Den hollandske regering har indrømmet, at man genåbnede for hurtigt. Holland er ramt af en storm af deltavariant-smitte. Foto: PAUL BERGEN Vis mere Den hollandske regering har indrømmet, at man genåbnede for hurtigt. Holland er ramt af en storm af deltavariant-smitte. Foto: PAUL BERGEN

Deltavarianten findes nu overalt i Europa. Holland, der genåbnede 1. juli, er gået fra omkring 500 daglige tilfælde 1. juli til mere end 10.000 daglige tilfælde tirsdag og har måttet stoppe genåbningen. Den hollandske regering indrømmer nu, at genåbningen skete for hurtigt.

»Jeg håber virkelig, at Europa forstår, hvad det er, vi står overfor. For mig, og en række andre eksperter, er det komplet uforståeligt, at man i for eksempel Holland fortsatte med en genåbning, selv da det stod klart, at deltavarianten var i fremmarch,« siger Deepti Gurdasani til B.T.

Og hun er også urolig for udviklingen i Danmark

»Efter min mening er der nu kun ganske kort tid til at forhindre, at I havner i en situation som England. Det handler om at få fat i de yngre, der helt sikkert er den befolkningsgruppe, der har bredt smitten på De Britiske Øer. I skal forsøge at forhindre store forsamlinger af mennesker og tage alle de forholdsregler, vi har lært at bruge under pandemien.«

Boris Johnson er under beskynding fra videnskabseksperter. Indtil videre fastholder England fuld genåbning på mandag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Boris Johnson er under beskynding fra videnskabseksperter. Indtil videre fastholder England fuld genåbning på mandag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

De britiske eksperter raser over Boris Johnsons planer om at genåbne samfundet helt på mandag.

»Planerne om at åbne samfundet helt op i den situation, vi befinder os i, er hensynsløse. Faktisk er hensynsløst for mildt et ord. Der er tale om kriminel uagtsomhed. At tillade smitten at rase blandt de mange millioner, der endnu ikke er vaccineret, er fuldstændig uansvarligt,« siger epidemiolog Deepti Gurdasani til B.T.

Men Danmark er som bekendt også midt i en genåbning på trods af en eksponentiel udvikling af smitte med deltavarianten. B.T. har forsøgt at få fat på både sundhedsminister Magnus Heunicke og Sundhedsstyrelsen for at få en kommentar på den alarmerende udvikling. Men ministeren og styrelsen er på sommerferie.