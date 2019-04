Britisk deltagelse i valget til Europa-Parlamentet bliver en realitet, hvis der ikke er indgået brexitaftale.

Alle tegn i sol og måne peger på, at Storbritannien deltager i næste måneds valg til Europa-Parlamentet, og det vil styrke de EU-kritiske grupper i forsamlingen, viser målinger.

Undersøgelsen, der er bestilt af Europa-Parlamentet, viser, at de to mest EU-skeptiske grupperinger i parlamentet vil øge deres andel af pladser til 14,3 procent. En tidligere måling fra marts uden briterne gav skeptikerne 13,0 procent.

Undersøgelsen baserer sig på målinger lavet i de enkelte medlemslande frem til 15. april.

Briterne skal deltage i valget, hvis det ikke lykkes at finde en aftale mellem regeringen og oppositionen i London om en brexitaftale senest 22. maj. En aftale er lige nu meget lidt sandsynlig.

EU-valget finder sted fra 23. til 26. maj. I Danmark stemmes der 26. maj.

De to mest EU-skeptiske grupperinger i parlamentet er ENF, der blandt andet tæller den italienske indenrigsminister Matteo Salvinis parti Liga, og EFDD, hvor det britiske Ukip er hjemmehørende.

De konservative og borgerlige partier samlet i EPP står til 24 procent. Det er her, danske konservative og det tyske CDU plejer at høre hjemme.

Socialdemokrater og socialister får i undersøgelsen 19,8 procent.

De to grupperinger, der traditionelt har været styrende i Europa-Parlamentet, falder hver over fem procentpoint i forhold til valget for fem år siden.

Den liberale blok, Alde, står til 10,1 procent. Her hører både Venstre og Radikale Venstre til.

/ritzau/Reuters