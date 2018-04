Efter Facebook har afsløret, at langt flere data kan være delt med politisk bureau, udvides undersøgelser.

London. Der sættes gang i flere omfattende undersøgelser af Facebook og andre sociale medier, efter Facebook har meddelt, at langt flere brugeres data kan være delt med det politiske konsulentbureau Cambridge Analytica end hidtil antaget.

Torsdag har det britiske datatilsyns direktør, Elizabeth Denham, oplyst, at 30 virksomheder - herunder Facebook - er en del af en pågående undersøgelse om, hvordan sociale medier bliver brugt i politiske kampagner.

Facebook meddelte onsdag, at det har vist sig, at op mod 87 millioner brugeres data kan være blevet delt med det politiske konsulentbureau Cambridge Analytica i Storbritannien. En stigning fra 50 millioner.

Afsløringen har fået det britiske datatilsyn til at indlede en "bredere undersøgelse af, hvordan sociale medieplatforme er blevet brugt i politiske kampagner".

Ifølge direktøren bliver undersøgelsen foretaget i samarbejde med Facebook.

- Facebook har samarbejdet med os, og selv om jeg er glad for de ændringer, de foretager, så er det for tidligt at sige, om de er dækkende i forhold til lovgivningen, siger hun.

Også i EU giver Facebooks datadeling anledning til undersøgelser.

Databeskyttelsesmyndigheder i EU og USA er blevet kontaktet af EU, der har bedt dem om at undersøge, om Facebook har brudt sig imod lovgivningen i de respektive lande.

EU samarbejder med Storbritannien, der leder undersøgelsen af Facebook, men er også i kontakt med ledelsen i Facebook.

- Du kan være sikker på, at vi vil fortsætte med at følge disse undersøgelser af de relevante myndigheder tæt, siger talsmanden.

Sagen om Cambridge Analytica går tilbage til 2014, hvor forskeren Aleksandr Kogan indsamlede data om folks personlighedstyper via en quiz på Facebook.

Data blev ikke kun samlet om dem, der deltog i quizzen, men også om de deltagendes Facebooks-venner, uden de blev informeret.

Efterfølgende købte firmaet Cambridge Analytica ifølge den tidligere medarbejder i selskabet, Christopher Wylie, de pågældende data.

Oplysningerne blev ifølge Wylie brugt til at lave en psykologisk profil på de pågældende Facebook-brugere.

De fik angiveligt siden tilsendt målrettet materiale om Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

/ritzau/AP