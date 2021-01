Butikker, sportsanlæg, biografer beordres lukket i Oslo-region efter smitteudbrud. Gælder også Vinmonopolet.

Norge har længe ligget lavt i antal af smittede og døde med coronavirus. Men et smitteudbrud med den britiske variant af covid-19 har lørdag fået myndighederne til at slå alarm i Oslo-regionen.

Alle butikker og butikscentre er beordret lukket fra klokken 12 lørdag. Kun fødevarebutikker, apoteker og benzinstationer må holde åbent. Det oplyser sundhedsministeriet i Oslo.

Restriktionerne gælder foreløbigt til 31. januar. Det omfatter 10 kommuner i regionen.

Et ukontrolleret udbrud af den britiske virusvariant førte fredag til, at kommunen Nordre Follo i hovedstadsområdet blev lukket ned. Her blev børnehaver og skoler også lukket, og det vil de foreløbig være til onsdag.

Der bor 60.000 mennesker i Nordre Follo. Der er stor trafik gennem kommunen fra nabokommunerne. Den muterede britiske variant kan have været i omløb i flere dage.

Det er nyt for Norge, men varianten har allerede et stykke tid været kendt i Danmark. Den britiske variant anses for at være en del mere smitsom end den hidtidige smitte mede covid-19.

- Dette er en meget alvorlig situation, og vi må gøre det, vi kan for at standse udbruddet, siger sundhedsminister Bent Høie.

- Hvis virusmutationen spreder sig i Oslo, vil det være meget vanskeligt at forhindre spredningen til resten af landet. Regeringen indfører derfor kraftige tiltag i 10 kommuner, siger han.

Ud over butikker skal blandt andet serveringssteder, træningscentre, biblioteker, museer, biografer og lignende faciliteter holde lukket. Det skal også Vinmonopolet, der har eneret i Norge til at sælge vin og alkohol.

/ritzau/NTB